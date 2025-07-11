Kırşehir\'de Şehitler İçin Vefa Projesi: \'Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Değeri\'

Kilit Harekatı kapsamında 12 askerin şehit olmasının ardından Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 'şehitlerimizin emaneti' projesini yaptı.

'Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Değeri' adıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle başlatılan proje kapsamında hem toplumsal farkındalık oluşturulması hem de şehit yakınları ve gazilere moral sağlanması hedefleniyor. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; projenin yalnızca bir etkinlik takvimi olmadığı belirtilerek projeyle, sessizce acılarını yaşayan annelere, gururla gözyaşını içine akıtan eşlere, babalara, evlatlara uzatılan bir vefa eli olacağı belirtildi. - KIRŞEHİR