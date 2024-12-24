Kırşehir'de Tazelenme Üniversitesi Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Kırşehir'de Tazelenme Üniversitesi Uygulaması Başladı

Kırşehir\'de Tazelenme Üniversitesi Uygulaması Başladı

Kırşehir'deki Tazelenme Üniversitesi'nde öğrenciler, öğretmenlerine ders vererek rol değişimi yaşıyor.

24.12.2024 15:30
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2024 yılında başlayan projede kurulan Tazelenme Üniversitesinde öğrenciler, öğretmenlerine ders verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol ile sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesinde 50 kişinin katılımıyla dersler işleniyor. Bir dönem öğrenci sıralarında oturan öğrenciler, öğretmenlerine ders verme imkanına kavuştu. Rollerin değiştiği sıralarda duygu dolu anlar yaşanırken; sınıfta Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektör Yardımcısı Musa Özata, öğretmeni Ayşehül Aksoy (60) ile karşılaştı. Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Hüseyin Bahadır da ilkokul öğretmeni Gülseren Karacan ile bir araya gelerek ders verdi. 49 yıl sonra tazelenme üniversitesine gelen ilkokul öğretmeni Ayşegül Aksoy'u görünce duygulanan Rektör Yardımcısı Özata, "İlkokul öğretmenimle karşılaştım, duygulandım. Tazelenme Üniversitesinde 2 öğretmen, 2 de öğrencisi var. Bizler için mutluluk verici bir proje oldu" dedi.

"Onlar bizi yetiştirdi, bizler de onlar gibi nesiller yetiştireceğiz"

Tazelenme Üniversitesinde ders veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Bahadır ise öğretmenlerinin kendilerini yetiştirdiğini, kendilerinin de nesiller yetiştireceğini ifade etti. Bahadır, "Üniversitemizde öğretmenime ders vermek bana gurur kaynağı oldu. Öğrenci pozisyonundan öğretmen pozisyonuna çıkmak beni mutlu kıldı. İnşallah bizler de onlar gibi kaliteli öğrenciler yetiştiririz" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Hilal Sekiöz ise tazelenme üniversitesiyle demografik dönüşüm yaşadığını belirtti. Tazelenme üniversitesi koordinatörü olan Sekiöz açıklamasında; "Ömrünü çocukları ve torunları için harcamış bir kuşağın tazelenmesi olarak adlandırdığımız 'Tazelenme Üniversitesi' bir neslin yeniden tazelenmesi ve sosyal katılımını sağlıyor. Bu yolculuk; kişinin kendisi için yaptığı bir tazelenme süreci. Genel olarak ders dinliyorlar ama onlar bizlerden alırken bizlerde onlardan öğreniyoruz. Aslında biz onların deneyim ve donanımlarından faydalanıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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