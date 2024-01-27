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Kırşehir'deki Aşıkpaşa Tabiat Parkı Tahrip Edildi - Son Dakika
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Kırşehir'deki Aşıkpaşa Tabiat Parkı Tahrip Edildi

Kırşehir'de bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, insanların tahripleri ve bıraktıkları pislikler nedeniyle tepki topladı. Park alanında bulunan konutlar parçalanmış, çöpler yerlere saçılmış ve lavabolar kırılmış durumda.

Kırşehir\'deki Aşıkpaşa Tabiat Parkı Tahrip Edildi
27.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:17
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Kırşehir'de, görselliğiyle ön plana çıkan ve 2010 yılında yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı insanların tahripleri ve bıraktıkları pislikler nedeniyle tepki topladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, son görüntüsüyle Kırşehir'de bulunan vatandaşları üzdü. İl merkezine 2 kilometre mesafede yer alan ve Ankara- Kayseri karayolu üzerinde bulunan park alanı içerisinde bulunan konutların parçalanması ve çöplerin yerlere saçılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Tabiat Parkı'nın arazi yapısı ve doğal çeşitlilik, doğa yürüyüşü (trekking), kamp ve doğa sporu etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturmasına rağmen çöplerin yerlerde olması, insanların aktivite amacıyla kullanacağı alanların parçalanmışlığı ve lavaboların kırılmış olması tepkiye neden oldu.

Tabiat parkına gelen ziyaretçiler için oluşturulan İdari-Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ve Tabiat Müzesi, kır lokantası, WC'ler, çeşmeler, spor destek ünitesi, tenis kortu, basketbol/Voleybol sahası ile çocuk oyun alanları, fitness alanı, mini futbol çim sahası, kafeteryalar, büfeler, yürüyüş yolları tanınmaz hale geldi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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