Kırşehir\'den Gazze\'ye Destek

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Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu, Gazze için imza kampanyası düzenleyip anı defteri oluşturdu.

İhtiyaç sahipleri için Cacabey Meydanı'nda oluşturulan çadırda kışlık malzemeleri toplayan sivil toplum kuruluşları, oluşturdukları anı defteriyle de 7'den 70'e İsrail'in bölgede yaptığı zulmü kınadı. Sivil inisiyatif platformu adına konuşan Şakir Kaya, Kırşehir halkının yardımcı olduğunu ve Gazze için gönül köprüsü kurduklarını söyledi. Oluşturulan anı defteriyle insanların duygularını paylaştığını aktaran Kaya, "Halk duyarlı davrandı ve kışlık malzeme yardımında bulundu. Ağırlıklı olarak kışlık malzeme yardımında bulunuldu. Kırşehir'den gönül köprüsü kurduk. Oluşturulan anı defteri ve imza kampanyasıyla insanların duygularını paylaşmaları bizlere de duygu dolu anlat yaşattı" dedi.

Cacabey Meydanı'nda oluşturulan çadırda kışlık kıyafet, battaniye, yorgan, bot, ayakkabı, eşofman ve kışlık çorap gibi ürünler toplandı. - KIRŞEHİR