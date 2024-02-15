Kırşehir Kayabaşı Mahallesindeki Avgun Deresi Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Kırşehir Kayabaşı Mahallesindeki Avgun Deresi Tehlike Saçıyor

Kırşehir Kayabaşı Mahallesindeki Avgun Deresi Tehlike Saçıyor

Kırşehir'in merkezinde bulunan ve kirliliğiyle dikkat çeken Avgun Deresi, korkuluklarının kırılmasıyla çocuklar için tehlike oluşturuyor. Dere alanının temizlenmemesi ve çöp atılması tepki çekiyor.

15.02.2024 12:32  Güncelleme: 12:38
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Kırşehir Kayabaşı Mahallesinde bulunan Avgun Deresi, korkuluklarının kırılmasıyla tehlike saçıyor.

Şehrin merkezinde yer alan ve kirliliğiyle dikkat çeken dere, vatandaşın çöp atmasının yanı sıra korkuluk demirlerinin kırıklığıyla da çocuklar için tehlike oluşturuyor. Dere alanının yosun tutması ve temizlenmemesi tepki çekerken, bölgede bulunan vatandaşlar; çocukların oyun alanı olarak kullandığı dere alanının korkuluklarının bazılarının kırılmış olmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından temizlenen ve kronomit ürememesi için larva ile mücadele amaçlı ilaçlanan derenin bakımsızlığı vatandaşları isyan ettirdi.

Geçmiş dönemlerde yılda bir kez DSİ tarafından temizlenen kanal temizleme aracının son yıllarda bakım yapmamasını eleştiren vatandaşlar, "Korkulukların kırılması karşısında çocukların oyun oynarken düşme tehlikesi var. Bazı insanlar, çöplerini dere alanına atıyor ve berbat durumda" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Kayabaşı Mahallesindeki Avgun Deresi Tehlike Saçıyor - Son Dakika

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