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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a gidiyor - Son Dakika
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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a gidiyor

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a gidiyor. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan vatan evlatlarını unutmadıklarını belirtti. Anma etkinlikleri kapsamında yürüyüşler, sergiler ve gösteriler düzenlenecek.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars\'a gidiyor
04.01.2024 - 15:07,
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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri; 109. yılında Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a gidiyor.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan; Sarıkamış Harekatında 90 bin vatan evladını soğuk, karlar altında şehit verdiklerini ve o günlerin unutulmadığını söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; " Allahuekber Dağları'nda son sözü 'Allahu Ekber' olan ecdadımızın, şehadet şerbeti içerek bizlere vatan yaptığı topraklara, şehitler diyarı Sarıkamış'a 109. yılında Sarıkamış şehitlerini anmak üzere gidiyoruz. Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve karakışa rağmen Mehmetçiğin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadelenin hüzünlü hikayesidir. Sarıkamış; karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı, anaların yüreğine ateş düştüğü yerdir. Sarıkamış; çam ormanlarının can ormanlarına dönüştüğü yerdir" dedi. Türk milletinin dönüm noktalarını unutmaması gerektiğini aktaran Kılıçaslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Yaşamla ölüm arasındaki dönüm noktalarında nasıl birleştiğini, Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Büyük Taarruz'u, 15 Temmuz'u, sınır ötesi ve mavi vatan mücadelelerini çok iyi anlamaktır. Anma etkinliklerinin 5 Ocak Cuma günü başlayacak olan anma etkinliklerinde şehitlerimiz için yürüyüşler, sergiler ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Şehit ailelerimizle birlikte o atmosferi yerinde yaşayacak, şehitlerimizi mevlidi şerifler ve dualar ile yad edeceğiz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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