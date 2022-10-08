Kırşehir yerel haberi... CHP, Ahi Esnafını ziyaret ederek Kırşehir'de seçim çalışmalarına başladı

Kırşehir haberler... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir teşkilatı, 2023 seçimleri öncesinde esnaf ziyaretine başlayarak seçim çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir teşkilatı, 2023 seçimleri öncesinde esnaf ziyaretine başlayarak seçim çalışmalarına başladı. Ziyaretlerde bulunan CHP İl Başkanı Baran Genç'e CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da eşlik etti. İl Başkanı Genç; Kırşehir'de vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunduklarını söyleyerek; "Kırşehir'de esnafımız ve vatandaşımızı her platformda dinliyoruz. Her sektöründe içerisinde olduğu sorunlara vakıf olmaya çalışmaktayız" dedi. - KIRŞEHİR

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