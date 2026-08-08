Kırşehirli Taşımacı Sıcak Havalara Vantilatörle Çözüm Üretti - Son Dakika
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Kırşehirli Taşımacı Sıcak Havalara Vantilatörle Çözüm Üretti

Kırşehirli Taşımacı Sıcak Havalara Vantilatörle Çözüm Üretti
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Haşim Satı, sıcak havalara karşı elektrikli motoruna vantilatör monte ederek serinlemeyi sağladı.

Kırşehir'de şehir içi taşımacılık yapan Haşim Satı; sıcak havalara karşı elektrikli motoruna yerleştirdiği vantilatörle kendince çözüm üretti. Vantilatörlü motoruyla kent sokaklarında dolaşan Satı, vatandaşların da ilgisini çekti.

Kırşehir'de etkisini sürdüren sıcak hava, şehir içi taşımacılık yapan Haşim Satı'yı farklı bir çözüm aramaya yöneltti. Gün boyunca elektrikli motoruyla taşımacılık yapan Satı, sıcaklıklara karşı çareyi motorunun üzerine vantilatör yerleştirmekte buldu. Elektrikli motoruna monte ettiği vantilatörü çalıştırarak yolculuk yapan Satı, hem serinlemeye çalışıyor hem de kentte dikkatleri üzerine çekiyor. Sıcak havalarda çalışmanın zor olduğunu belirten Haşim Satı; "Kırşehir'de taşımacılık yapıyorum. Havalar çok sıcak. Sıcaklıklar karşısında çare bulamadım. Ben de kendi imkanlarımla bir çözüm üretmek istedim. Elektrikli motorumun üzerine vantilatör yerleştirdim. Böylece giderken biraz olsun serinliyorum" dedi. Vantilatörlü çözümünün Kırşehir'de kendisini adeta 'ekol' haline getirdiğini ifade eden Satı; "İnsanlar beni gördükçe hem dikkatle bakıyor hem de hoşlarına gidiyor. Vantilatörlü çözümümle şehirde ekol oldum. Artık beni vantilatörlü motorumla tanıyorlar" diye konuştu.

Satı'nın sıcak havaya karşı geliştirdiği sıra dışı çözüm, Kırşehir sokaklarında renkli görüntüler oluştururken, vantilatörlü elektrikli motoru gören vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kırşehir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehirli Taşımacı Sıcak Havalara Vantilatörle Çözüm Üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehirli Taşımacı Sıcak Havalara Vantilatörle Çözüm Üretti - Son Dakika
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