Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika
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Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu

01.03.2022 10:00

- Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu Gümüşten ailesinin ilk misafirleri Zolan çifti oldu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin sahip çıktığı Gümüşten ailesinin ilk misafirleri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan oldu.

- Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu

Gümüşten ailesinin ilk misafirleri Zolan çifti oldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin sahip çıktığı Gümüşten ailesinin ilk misafirleri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan oldu.

Denizli'de yaşanan talihsiz olay geçen ay Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Elektrik kaçağından çıktığı ifade edilen yangında Gümüşten ailesinin tüm eşyaları küle dönmüş, alevlerin arasından kurtulan Veli ve Ümmü Gümüşten çifti ile 2 çocukları kış günü sokakta kalmıştı. Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli evsiz kalan aileye sahip çıkmış, ev eşyaları yenilenerek sıcak bir yuvaya kavuşturulmuştu. Başkan Osman Zolan ve eşi Berin Zolan ailenin ilk misafiri oldu. Ziyarete Zolan çiftinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Sevgi Eli sorumlusu Selma Yıldız katıldı.

"Her zaman yanınızdayız"

Başkan Osman Zolan, Gümüşten ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni eşyalarla döşenen evin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Çocuklara oyuncak hediye ederek bir süre onlarla oynayan Başkan Osman Zolan, olay gününü Gümüşten ailesinden dinledi. Başkan Zolan, "Allah beterinden korusun. Şükürler olsun sizlere bir şey olmadı, önemli olan can sağlığı gerisi telafi edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yangın herkesin başına gelebilir. Vatandaşlarımızın açıkta kalmaması adına gayret ediyoruz. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gümüşten ailesinden teşekkür

Eşyaları tamamen yenilenen evlerinde çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmek istediklerini söyleyen Ümmü Gümüşten de gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan'a, kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.

Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu
Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu
Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu
Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika


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