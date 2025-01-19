Kışın Sıcak Pide: Esnafın Hikayesi - Son Dakika
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Kışın Sıcak Pide: Esnafın Hikayesi

Kışın Sıcak Pide: Esnafın Hikayesi

Eskişehir'de pideci Mustafa Çubuk, kışın 400 derece fırınla ısınıyor, nostaljik yöntemleriyle dikkat çekiyor.

19.01.2025 12:46
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Eskişehir'de 400 derece sıcaklıktaki fırının karşısında mesai yapan pideci esnafı yaz mevsiminde zorluk yaşarken, herkesin üşüdüğü kış mevsiminde ateş başında ısınıp kısa kollu ile çalışıyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsimi etkisini sürdürüyor. Zaman zaman eksi derecelere kadar düşen sıcaklıklar vatandaşa zorluk oluştururken, yaklaşık 400 derece sıcaklıktaki fırının başında çalışan pideci Mustafa Çubuk'un mesleği ise kış mevsiminde daha kolay hale geliyor. En soğuk havalarda bile fırının başında kısa kollu ile çalışan Çubuk, müşterilerini de kovalara doldurduğu közlerle ısıtıyor. Çubuk'un nostaljik bir hava oluşturan bu yöntemi vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor.

"Yazın fırının karşısında hiç bizim hatırımızı soran olmuyor"

Yaklaşık 50 yıldır pidecilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Çubuk, "Kış geldiğinde üşümemek yönünden benim işim biraz kolaylaşıyor. Yazın fırının karşısında hiç bizim hatırımızı soran olmuyor. Yaklaşık 400 derece sıcaklığın karşısında çalışıyoruz. Kışın benim açımdan iyi oluyor ancak dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun. Dükkan ısınsın diye ekstra odun yakıyoruz, salona köz çekiyoruz. Fırındaki közlerle salonu ısıtmamız nostaljik oluyor. Bu görenlerin çok hoşuna gidiyor, eskileri hatırlıyorlar. İstediğimiz zaman ateşi dolduruyoruz, salon hamam gibi oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kışın Sıcak Pide: Esnafın Hikayesi - Son Dakika

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