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Kışla Caddesi'nde elektrik kesintisine esnaftan tepki

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası rezerv alan ilan edilen ve yıkım çalışmaları yapılacak olan Saray Mahallesi'nde esnafa iş yerlerini tahliye etmeleri için tanınan sürenin dolmasının ardından Kışla Caddesi'nde elektrik kesintileri devam ediyor.

Malatya'da deprem sonrası kent merkezinin yeniden inşa süreci devam ederken, rezerv alan ilan edilen Saray Mahallesi Kışla Caddesi'nde esnaf kendilerine verilen tahliye süresinin sonunda iş yerlerini boşaltmayınca iddiaya göre daha önce elektrikleri kesilen bölgede bugün de kesinti yaşandı. Duruma tepki gösteren bölge esnafı, rezerv uygulamasının hukuksuz oluğunu belirterek, iş yerlerini boşaltmayacaklarını söyledi. Elektrik kesintilerinin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden esnaflar, taşınma için belirtilen alanlarda altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını, mağdur edildiklerini ifade etti.