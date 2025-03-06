Kısmi Felçli Ümmügülsüm Coşkun'un Akülü Araba Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Kısmi Felçli Ümmügülsüm Coşkun'un Akülü Araba Hayali Gerçek Oldu

Kısmi Felçli Ümmügülsüm Coşkun\'un Akülü Araba Hayali Gerçek Oldu

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşayan Ümmügülsüm Coşkun, akülü araba hayaline kavuştu. Rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerin desteğiyle İyilik Ailesi, sosyal medyada duyurulan isteği gerçekleştirdi.

06.03.2025 12:00  Güncelleme: 12:05
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Kısmi felç nedeniyle yürüyemediği için yıllardır bir akülü araba hayali kuran Ümmügülsüm Coşkun'un isteği gerçek oldu.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler Köyü'nde yaşayan Ümmügülsüm Coşkun, tedavi için gittiği rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlere akülü araba ihtiyacı olduğunu ve bunun için kapak biriktirdiğini anlattı.

Duyarlı öğretmenler hemen harekete geçerek, sosyal medya aracılığıyla Ümmügülsüm Coşkun'un isteğini duyurdu. Gelen çağrıya kayıtsız kalmayan İyilik Ailesi, Türkiye genelinde yürüttüğü Gönüllere Dokunma Projesi kapsamında Ümmügülsüm Coşkun'un hayalini gerçekleştirdi. İyilik Ailesi kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin tarafından temin edilen araç, Niğde Belediyesi personeli İsmail Tekin'in tarafından Ümmügülsüm Çoşkun'a teslim edildi.

Akülü arabasına kavuşan Coşkun büyük mutluluk yaşarken, destek olan herkese teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kısmi Felçli Ümmügülsüm Coşkun'un Akülü Araba Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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