Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 142 yayınevi, 72 yazarın yer aldığı Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 10 gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Kütüphaneler şehri Kayseri hedefiyle kente yeni kütüphaneler kazandıran ve öğrenci dostu şehir ödülüyle eğitimin ve öğrencinin kentteki en güçlü destekçisi olmayı sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi yoğun ilgi gören ve büyük beğeni toplayan bir hizmete daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri ve Kayserililerin gözdesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, 19-28 Nisan tarihleri arasında Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenledi.

Başkan Büyükkılıç'ın yarının büyükleri olacak bugünün çocuklarının geleceğe daha donanımlı, daha eğitimli ve daha nitelikli hazırlanması için 'Okuyan ve Okutan Şehir' misyonu doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olarak gerçekleştirilen çocuklara özel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği son günlerinde de adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Açılışının yapıldığı 19 Nisan'dan buyana, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte minikler Çocuk Kitap Fuarı kapsamında 142 yayınevi ve 72 yazarla buluşurken sahne gösterileri, spor etkinlikleri, bilimsel deney ve gösterilerle de unutulmaz bir şenlik yaşadı.

Büyükşehir belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından, millet bahçesi içerisindeki etkinlik alanında gerçekleşen Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği için 27 ve 28 Nisan tarihlerinde de Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferler ile ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, çocuklara 23 Nisan armağanı olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, hem eğlenen hem öğrenen hem de deneyimlemenin tadını çıkaran çocuklar ve onların kaliteli ve verimli bir etkinlikle buluşmasından keyif alan ailelerden büyük beğeni topladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Ziyaretçi Akınına Uğradı

Çocuklara kitabı ve yazarları sevdiren etkinlik, 28 Nisan Pazar günü sona ererken, Hem çocuk kitap fuarı hem de şenlik için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar ve özellikle ebeveynleri Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ