Kitap Okuma Farkındalığı Yükseliyor

21.08.2025 09:56
Eskişehir'deki sahaf, 'Boş zamanlarınızda kitap okumayın' afişiyle okuma alışkanlığına dikkat çekiyor.

Eskişehir'de bulunan bir sahaf dükkanın önünde yazılı olan 'Boş zamanlarınızda kitap okumayınız. Kitap okumak bir ihtiyaçtır' afişi cadde üzerinden geçen vatandaşlarda merak uyandırıp dükkan sahibine soru yöneltmelerine sebep oluyor.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bulunan bir sahaf dükkana astığı yazı ile dikkat geçiyor. 'Boş zamanlarınızda kitap okumayınız. Kitap okumak bir ihtiyaçtır' sloganı bulunan afişte, 'Boş zamanlarınızda kitap okumayınız' kısmında büyük punto, ikinci kısımda ise küçük punto tercihinin yapılması cadde üzerinden geçenler vatandaşlarda merak uyandırıyor. Bu durum ise dükkan sahibi Ömer Faruk Bozdemir'e 'Neden kitap okumayalım?' sorusunun yöneltilmesine neden oluyor. Bozdemir ise bu soru ile gelen müşterilere durumu izah ederek kitap okuma alışkanlığı hakkında farkındalık oluşturmak istediğini aktarıyor.

"Buna bir farkındalık oluşturmak istedik"

Astığı bu afiş ile kitap okuma alışkanlığı hakkında farkındalık oluşturmak istediğini aktaran Ömer Faruk Bozdemir, "Aslında bir farkındalık oluşturmak istedik. Günümüzde malum, kitap genel itibariyle okunmuyor. Yemek yemek nasıl bir ihtiyaçsa kitap okumak da insanın ruhunu, aklını beslemesi için bir ihtiyaç. Buna bir farkındalık oluşturmak istedik. Orada dikkat çekmek istediğimiz şey şu: "Boş zamanlarınızda kitap okumayınız. Kitap okumak bir ihtiyaçtır" şeklinde yazdık. Burada da "Boş zamanlarınızda kitap okumayınız" kısmını yüksek bir punto ile yazdık. "Kitap okumak bir ihtiyaçtır. Aynı şekilde yemek yemek gibi bir ihtiyaçtır." Kitap sadece boş zamanlarda okunabilecek bir meta değildir. Her zaman okunması gereken bir şeydir. Zira aklı ve ruhu besleyecek olan kitaptır. Dolayısıyla o şekilde dikkat çekmek istedik" dedi.

"Hayatımızda kitap kültürü ne yazık ki yok"

Kitap okuma kültürünün artık insan hayatında olmadığını belirten Bozdemir, "Genel itibarıyla şu anda kitap okumak, boş zamanlarda yapılan bir şey olarak değerlendiriliyor. Örnek veriyorum: Okulda öğretmen çocuğa bir ödev veriyor ve bunun için çocuklar gelip kitap alarak kitapları okuyorlar. Yetişkinler olarak bizim artık hayatımızda kitap kültürü ne yazık ki yok" şeklinde konuştu.

Afişi gören vatandaşlar tekrardan kitap okumaya başlıyorlar

Oluşturduğu afişin insanlar üzerinde olumlu etki bıraktığını aktaran sahaf Bozdemir, "İnsanlar gelip, "Niye böyle bir şey astınız, boş zamanlarımızda niye kitap okumayalım?" şeklinde geliyorlar. Bu da aslında anlattığımız şeylerin bir tezahürü: Okumuyoruz, ihmal ediyoruz, genelde bakıp geçiyoruz. Çok fazla gelen müşterilerimiz oldu bu şekilde. Yoldan görüp geçen çok kişi oldu. Bu şekilde bize söyleyenler de, "Niye bunu astınız, niye kitap okumayalım?" dediklerinde, altında "Şöyle kısaca bir okuyabilir misiniz?" diyoruz. Sonra zaten insanlar meseleyi anlıyorlar. O yazıyı gördükten sonra insanların aklı tekrar yerine gelip, "Ben önceden çok kitap okuyordum, sonrasında bıraktım. Şimdi gördüm, bende bir farkındalık oluşturdu" deyip gelen çok müşterimiz oldu ve rutin olarak gelip kitap alan çok müşterilerimiz oldu" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
