Kitap Okuyan Öğrenciye Bisiklet Hediye

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uçhisar İlk ve Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Okuldan Hayata Güvenli Trafik" Projesi kapsamında 200 kitap okuyarak hedefe ulaşan öğrenci Elif Zağlanmış'a, verilen söz yerine getirilerek bisiklet hediye edildi.

Geçtiğimiz kasım ayında başlatılan proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, trafik güvenliği eğitiminin yanı sıra çocuklarda kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 200 kitap okuyan bir öğrenciye bisiklet hediye edeceklerinin sözünü vermişti.

Projeye yoğun ilgi gösteren öğrenciler arasında Elif Zağlanmış, 200 kitap okuyarak belirlenen hedefe ulaşan ilk öğrenci oldu. Bunun üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, başarılı öğrenciye söz verdikleri bisikleti düzenlenen programla teslim etti.

Trafik güvenliği eğitimlerini yalnızca kuralların öğretilmesiyle sınırlı tutmayan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların eğitim hayatına ve kişisel gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor. Kitap okuma alışkanlığını teşvik eden uygulama, öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olurken aileler ve eğitimciler tarafından da takdirle karşılandı.

Uçhisar İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenli, bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan, eğitim faaliyetlerini sosyal sorumluluk anlayışıyla destekleyen Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyor, bu anlamlı projenin gelecekte daha fazla öğrencimize ilham olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Proje kapsamında hem trafik bilincinin artırılması hem de kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. - NEVŞEHİR