Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Mayıs Toplantısında Yeni Vizyonunu Belirledi - Son Dakika
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Yerel

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Mayıs Toplantısında Yeni Vizyonunu Belirledi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Mayıs Toplantısında Yeni Vizyonunu Belirledi
26.05.2025 18:19  Güncelleme: 18:22
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yerel yönetimlerin sorunları masaya yatırıldu. 2024 yılı faaliyet raporları görüşüldü ve yeni komisyonlar belirlendi. Ahmet Aras, Türkiye'nin Sosyalist Enternasyonal'deki rolünü vurguladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar masaya yatırılırken, birlik bünyesindeki kurumsal yapılanmalar ve yeni dönem vizyonu şekillendirildi.

Toplantı gündeminde; 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması, 2024 mali yılı kesin hesabının kabulü, birliğe yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının belirlenmesi yer aldı. Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Sağlık, Tarım, Hayvan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Mahalli İdareler, Dış İlişkiler ve Hukuk Komisyonları yeniden yapılandırılarak üyeleri güncellendi. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen mevzuat bilgilendirme eğitimi de katılımcılara sunuldu. Mayıs ayı olağan meclis toplantısında ardından açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni komisyonlarımızı belirledik. O komisyonlar yapacakları görevleri aldılar. Aslına bakarsanız yani bugün bizim belediyelerimiz için ve Kıyı Ege Belediye Belediyeler Birliği için bir aşama bir eşik atlatılmış oldu. Üye belediyelerimize faydalı olmak için, onların ihtiyaçlarına, onların eksiklerine, ilaç olmak için, merhem olmak için çok daha fazla çalışacağız. Bir taraftan da yine belediyelerimizin, üye belediyelerimizin hem ulusal hem uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Gelirlerini arttırmak için çalışmalar, teklifler, önerilerde bulunuyoruz. Bundan sonra encümenimiz yine yeni oluşturulan encümenimiz de yoğun bir çalışmayla üye belediye en iyi şekilde temsil edeceklerdir diye düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'de temsil edilmesi çok büyük bir önem taşımakta"

Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras, bu konu hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin bunu temsil etmesi yani burada baş aktörün Türkiye olması bütün dünyadaki sosyal demokrat, sosyalist belediyelerin Oluşturduğu bir birlik olması ve Türkiye'de temsil edilmesi çok büyük bir önem taşımakta. Biz de bu görevi aldık. Bu görev dediğim gibi büyük bir sorumluluk yüklü omuzlarımıza. Dünyanın her yerinden Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya kadar, Uzak Asya'ya kadar her bölgedeki sosyal demokrat ve sosyalist belediyelerin ilişkileri, onlarla yapılacak olan işbirlikleri, bunlar ortaya konacak. Yine demokrasinin yerleşmesi için, insan haklarının yerleşmesi için, çevrenin korunması için, iklim krizinin etkilerinin azaltılması için bütün dünyadaki bu belediyelerle beraber çalışmalar yapacağız. Bence önemli bir görev ama önemli olduğu kadar bir o kadar da sorumluluk yükleyen bir görev. Ben tek başıma tabii ki bu görevi tek başıma yapmayacağım. Hep birlikte bütün belediyelerimizle beraber bir araya geleceğiz ve bu bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Mayıs Toplantısında Yeni Vizyonunu Belirledi - Son Dakika

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