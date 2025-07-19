Kız Çocukları için Yeni Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kız Çocukları için Yeni Politika Çalıştayı Düzenlendi

Kız Çocukları için Yeni Politika Çalıştayı Düzenlendi
19.07.2025 11:00  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi ve İBB iş birliğiyle gerçekleştirilen Kız Çocuk Odaklı Politika ve Tasarım Çalıştayı, kız çocuklarının fırsat eşitliği, güvenli yaşam ve sosyal hayata aktif katılımlarını artırmak amacıyla yeni politikaların geliştirilmesine yönelik yapıldı. Katılımcılar, kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen somut adımlar içeren bir yol haritası oluşturdu.

Beşiktaş Belediyesi ve İBB iş birliğiyle, kız çocuklarının fırsat eşitliği yakalaması, güvenli yaşam şartlarının oluşturulması ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları için yeni politikaların geliştirilmesini amaçlayan Kız Çocuk Odaklı Politika ve Tasarım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Ne yazık ki bugün hala ülkemizin pek çok yerinde kız çocuğu olmak, çocukluk hakkının elinden alınması demek. Daha çocukken büyümek zorunda kalan, yetişkin sorumluluğu üstlenen, hayalleri yarım kalan binlerce kız çocuğu var. Bu gerçeğe gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi ve İBB iş birliğiyle, kız çocuklarının eşit, adil ve güvenli bir yaşam kurmasına katkı sağlayacak yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Kız Çocuk Odaklı Politika ve Tasarım Çalıştayı düzenlendi. Ortaköy'deki Tarihi Kethüda Hamamı'nda düzenlenen çalıştayda, uzman sunumlarının yanı sıra katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı tematik masa çalışmaları da gerçekleştirildi.

"Kız çocuklarının gelişimine yönelik politikalar toplumsal dönüşüm meselesidir"

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, çalıştayda yaptığı konuşmada, bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Kız çocukları için atılan her adım bana Prof. Dr. Türkan Saylan'ı hatırlatıyor. Hayatını bilime adamış, Beşiktaş'ta yaşamış bir cumhuriyet aydını olarak onun izinden yürümek bizim için sadece bir onur değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Bu çalıştayın Beşiktaş'ta gerçekleşmesi de bu nedenle ayrı bir önem taşıyor. Kız çocuklarının eğitime, sağlığa, dijital dünyaya, güvenli yaşam alanlarına ve karar alma süreçlerine katılması sadece bireysel bir hak meselesi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm meselesidir. Onların bugün karşılaştığı sorunlar, meselelerin neresinde eksik kaldığımızı da açıkça gösteriyor. Her bir kız çocuğunun eğitimi ve hayalleriyle toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler elimizi taşın altına koymaktan geri duramayız. Mahallelerde, okullarda, sosyal yaşamda kız çocuklarının neyle karşılaştığını en yakından gözlemleyen yapılar biziz. Biz bu sorumluluğu taşıyoruz. Kız çocuklarının güçlenmesini ve eşit bir yaşam sürmesini önceleyen hizmet modelleri geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yapılacak değerlendirmelerin yeni yol haritaları sunacağına inandığını vurgulayan Başkan Şişman, "Amacımız sadece korunmaları değil; güçlenmeleri, seslerini duyurmaları, karar alma süreçlerine katılmaları ve haklarının farkında olmalarıdır. Ortak akılla, eşit fırsatlara erişebilecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri yaşam biçimlerini kapsayan yenilikçi ve uygulanabilir modeller geliştirmemiz gerekiyor. Kız çocuklarının ihtiyaçlarını duyan, sorunlarını gören ve çözüm üretmeye samimi şekilde niyet eden siz değerli katılımcıların fikir ve katkıları bu çocukların yaşamlarına doğrudan dokunacaktır. Bu duygularla, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Enif Yavuz Dipşar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu çalıştayın hepimiz için yol gösterici olmasını diliyorum" dedi.

"Dünyada yaklaşık 120 milyon kız çocuğu okullara erişemiyor"

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise çalıştaydaki konuşmasında, "Kız Çocuk Odaklı Politika ve Tasarım Çalıştayı vesilesiyle burada olmaktan çok mutluyuz. Kız çocukları için birlikte yeni politikalar üretmek, birlikte çalışmak ve düşünmek hepimize çok iyi gelecektir. UNICEF verilerine göre, bugün dünyada yaklaşık 120 milyon kız çocuğu okullara erişemiyor. Bu, sadece bireysel bir erişim hakkı ihlali değil; aynı zamanda toplumsal eşitsizliğin en keskin yansımalarından biridir. Türkiye özelinde de 15-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık dörtte biri eğitim dışında kalıyor. Özellikle kız çocukları, erken yaşta evlilik ve yoksulluk gibi nedenlerle sistemin dışına itiliyor. Bu tabloyu sadece sayılarla değil; şehrimizin sokaklarında, dijital platformlarda ve sosyal medyada her gün deneyimliyoruz. Bu çalıştayı Beşiktaş Belediyesi'nin çok değerli katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Buradan çıkacak sonuçlarla önemli adımlar atacağımıza ve geleceğin sosyal politikalarını belirlerken sizlerin katkısıyla önemli projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen çalıştay, masa sunumları ve grup değerlendirmelerinin ardından, kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen somut adımlar içeren bir yol haritasının oluşturulmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, istanbul, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kız Çocukları için Yeni Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü

09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
13:59
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
13:58
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
13:36
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
13:02
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 11:04:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kız Çocukları için Yeni Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.