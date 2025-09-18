KızılAI ile Kan Nakli Süreçleri Kolaylaşıyor

İhlas Vakfı "MediCode" öğrenci ekibi geliştirdikleri "KızılAI" isimli bir sağlık yazılımı ile TEKNOFEST İstanbul finalinde, insanlık yararına sağlık teknolojileri kategorisinde yarışıyor. Öğrenciler yazılımı hastanelerde kan nakli süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirildi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturdu. İhlas Vakfı "MediCode" öğrenci ekibi de geliştirdikleri "KızılAI" isimli dijital bir sağlık yazılımı ile TEKNOFEST İstanbul finalinde, insanlık yararına sağlık teknolojileri kategorisinde yarışmaya hak kazandı. 6 öğrencinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan projeyle sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar giderilmesi hedefleniyor. 2025 yılının başında yazılım geliştirme süreci başlayan sistemin haziran ayında ilk çalışan prototibi ortaya çıktı. KızılAI'nın, hastanelerde kan nakli süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilen dijital bir sağlık yazılım sistemi olduğu ifade edildi. Yazılım hastaların güvenliğini artırmak ve kan birleşenlerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tasarlandı.

KızılAI sistemine hastanın laboratuvar değerleri ve temel klinik bilgilerini giriliyor. Yazılım, bu verileri güncel transfüzyon rehberleriyle karşılaştırıyor. Eğer eksik bilgi varsa kullanıcıya uyarı veriyor. Sonrasında "transfüzyon gerekli, gereksiz ya da ek test gerekiyor" şeklinde kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Bu sayede karar süreci hızlanıyor, hata riski azalıyor.

Yazılımı anlatan Muhammed Furkan Yağmur, "İhlas Vakfı yurtlarındaki öğrenci arkadaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz KızılAI projesiyle, TEKNOFEST İstanbul'da İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda finale kadar yükseldik. KızılAI, kan transfüzyonu yani kan nakli alanında geliştirilmiş yapay zeka destekli web ve mobil arayüzlere sahip yazılımdır. KızılAI, doktorların ve hemşirelerin cebindeki bir asistan gibi çalışıyor. Örneğin bir hastaya kan verilmesi gerektiğinde, sağlık çalışanı hastanın verilerini sisteme giriyor. KızılAI saniyeler içinde güncel tıbbi rehberleri tarayarak en uygun kan bileşenini tespit ediyor. Yapılması gereken öneriler varsa bu önerilerde bulunuyor. Aynı zamanda burada önemli bir husus daha var. Kan transfüzyonu sırasında bazı olumsuzluklar yaşana biliyor. Riskli durumlar var. Eğer ki bu riskli durumlardan birisi gerçekleşebilecekse bu konuda da sağlık personelini uyarıyor. Hem yanlış kan seçiminin hem de geç fark edilen reaksiyonların önüne geçmiş oluyoruz" dedi. - İSTANBUL