Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi

24.04.2022 19:46
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yenileyip yardımlarda bulundu.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yenileyip yardımlarda bulundu.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri ve Genç Kızılay gönüllüleri ile birlikte ilçede tespit edilen bir ailenin tüm eşyalarını karşıladı, çocukları baştan aşağı giydirip gıda ve nakdi yardımda bulundu. Kızılay olarak göreve geldikleri günden bu yana tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ellerindeki imkanlar doğrultusunda yardımlarda bulunduklarını anlatan Yağız, ilçede ihtiyaç sahibi bir aileye yapılan yardımlar sonrası çocukların yüzlerinde oluşan mutluluğun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu söyledi. Başkan Yağız konuşmasında "Ereğli ilçemizde 5 çocuğu bulunan bir ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle sıkıntı çektiği bilgisi gelince evlerine konuk olduk ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Ailenin evinde beyaz eşya dahil mobilya, koltuk gibi bir çok eşyası yoktu. Çocuklar yere serilen yorgan yada battaniyelerinde üzerinde uyumaya çalışıyordu. Kızılay olarak hemen harekete geçip yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde 7 kişilik ailemizin evde neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Çocukları baştan aşağı giyindirdik. Gıda ve nakdi yardımlarda bulunduk. Tabi biz evi yenilerken Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız çocukları alıp oyun parkına götürüp onları eğlendirdi. Eve döndüklerinde yeni yataklarını, dolaplarını ve eşyalarını görünce çok büyük bir mutluluk yaşadılar. O anda çocukların gözlerinde oluşan mutluluğu tarif etmek gerçekten çok zor. Türk Kızılayı olarak böyle bir yardıma vesile olduğumuz için tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte çok mutlu olduk. Ben buradan 7 kişilik ailemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında bizlere destek olan Baydanlar Halı sahibi Emrah Baydan, Karaca AVM sahibi Hasan Toprak, Öztürk Eczanesi sahibi Hüseyin Öztürk, Ateşler Spot Mağaza sahibi Ahmet Ateş, Ada Çamaşırları mağazası sahibi Tamer Tanyıldız, Japon Pazarı sahibi Arif Çalışkan ve Pizzante pizza sahibi Hakan Güner'e çok teşekkür ediyorum. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya, çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi
Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta gazeteciler iftarda buluştu Zonguldak'ta gazeteciler iftarda buluştu

Türk Kızılayı, Kızılay, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
19:26 CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz
19:13 CHP'li milletvekili, Valinin talimatıyla Köy Enstitüsü'ne alınmadı: Kendimi terörist gibi hissediyorum
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
18:58 Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürek parçaladı!
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 19:53:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement