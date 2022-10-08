Kızılay asırlık camide kandil ikramında bulundu - Son Dakika
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Kızılay asırlık camide kandil ikramında bulundu

08.10.2022 08:12
Kızılay asırlık camide kandil ikramında bulundu

Denizli'de 1884 yılında inşa edilen 138 yıllık Belenardıç Camisi'nde Mevlid Kandili programı ardından Kızılay Pamukkale Şubesi, kandil simidi ikramında bulundu.

Denizli'de 1884 yılında inşa edilen 138 yıllık Belenardıç Camisi'nde Mevlid Kandili programı ardından Kızılay Pamukkale Şubesi, kandil simidi ikramında bulundu.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla kutlanan ve İslam dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili, Belenardıç Camiisi'nde cemaatin yoğun katılımıyla idrak edildi. Cami imamı tilavet vererek cemaati bilgilendirdi. Kandil programı çerçevesince Kur'an-ı Kerim ve ilahi okunmasından sonra cemaatle birlikte yatsı namazı kılındı. 1884 yılında inşa edilen 138 yıllık Belenardıç Camiisi'nde, Kızılay Pamukkale Şube Başkanı Abdullah Şencan ve genç gönüllüler cami bahçesinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. İcra edilen Mevlid Kandili programı sonrasında yapılan ikram için vatandaşlar Kızılay ekibine teşekkür etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Kızılay, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay asırlık camide kandil ikramında bulundu - Son Dakika

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