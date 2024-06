Yerel

Kızılay Bayburt Şubesi, Demirözü ilçesinde butik mağaza açarak, ihtiyaç sahiplerine bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Demirözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından belirlenen ihtiyaçlı aileler, butik mağazaya gelerek, bayram öncesinde bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşıladılar. 3 gün boyunca açık olacak butik mağazanın ilk gününde yaklaşık 200 haneden birçok kişiye ulaşılırken, butik mağazada kıyafetler bitme noktasına geldi.

Bayram öncesi vatandaşlara Kızılay ailesi olarak ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten, Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, ilçedeki birçok vatandaşın butik mağazaya gelerek, kıyafetlerini aldığını söyledi. Her yaş grubuna uygun kıyafetlerin butik mağazada yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Yaş fark etmeksizin her yaş grubuna uygun kıyafetler mağazamızda mevcut. Yenidoğan bebek grubu, genç grubu, orta yaş grubu gibi her yaşa uygun birçok kıyafeti buradan aileler temin edebiliyorlar" dedi.

Mağazanın açılışına Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik, İl Merkez Başkanı Erol yıldırım, Kızılay Bayburt yönetimi katıldı. - BAYBURT