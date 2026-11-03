Kızılay Bayburt Şubesi, Kızılay Haftası\'nda öğrencilere faaliyetlerini anlattı

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası çerçevesinde farklı okullardan öğrenci ve öğretmenler, Kızılay Bayburt Şubesini ziyaret etti. Programda, Kızılayın faaliyetleri tanıtılırken gönüllülerin de Kızılay Haftası kutlandı.

Süleyman Ersoy İlkokulu, Kızılay Anaokulu, Sınav Koleji Anaokulu ve Fatma Ersoy Anaokulundan gelen öğrencilere şube bünyesindeki birimler tanıtıldı. Miniklere, Kızılayın ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları, afet ve acil durumlarda üstlendiği görevler ile toplum sağlığı alanındaki çalışmaları anlatıldı. İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemine değinilerek acil durumlarda doğru müdahale ve temel ilk yardım uygulamaları hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler sunuldu.

Kızılayın aşevlerinde verilen hizmetler kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yemek desteği ve aşevlerinin dayanışma kültüründeki yeri üzerinde de duruldu. Ayrıca Kızılayın farklı alanlardaki yardım faaliyetlerinde gönüllülerin üstlendiği rol ele alındı.

Ziyaretle öğrencilerin Kızılayın çalışmaları hakkında bilgi edinmesi, yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük bilincinin küçük yaşlarda pekiştirilmesi amaçlandı.