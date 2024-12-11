Kızılay'dan 58 Öğrenciye Kış Yardımı - Son Dakika
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Kızılay'dan 58 Öğrenciye Kış Yardımı

Kızılay\'dan 58 Öğrenciye Kış Yardımı

Türk Kızılay Uşak, 58 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu, ihtiyaç sahiplerine destek sağladı.

11.12.2024 09:29
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Türk Kızılay Uşak İl Merkezi, ihtiyaç sahibi 58 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Türk Kızılay Uşak İl Merkezi ile Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında il genelinde bulunan köy okullarında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) bağışı ile 58 öğrenciye botları ve montları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Uşak İl Merkezi Başkanı Yaşar Kasım öğrencilere kış ve soğuk havalarda bot ve mont olmak üzere 2 parça giyim eşyası hazırlandığını ifade etti. Kasım, Türk Kızılay Uşak İl Merkezi yönetim kurulu üyeleri, Genç Kızılay ve Kızılay Kadınlar ile birlikte köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere giyim eşyaların teslim edildiğini kaydetti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan 58 Öğrenciye Kış Yardımı - Son Dakika

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