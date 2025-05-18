Kızılay'dan Ağrı'da Aşevi ve Kurban Kampanyası - Son Dakika
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Kızılay'dan Ağrı'da Aşevi ve Kurban Kampanyası

Kızılay\'dan Ağrı\'da Aşevi ve Kurban Kampanyası

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı, 3.200 aileye yemek ulaştırdıklarını ve kurban bağışı çağrısı yaptı.

18.05.2025 11:29
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Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, kentte yürütülen aşevi hizmetleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başlatılan kurban vekaleti kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlı, Ağrı'daki aşevinden her gün 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, bu hizmetin büyük ölçüde gönüllülerin katkılarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kızılay'ın Türkiye genelinde 41 aşevi ile hizmet verdiğini hatırlatan Tatlı, "Ağrı'daki aşevimizde her gün hazırlanan yemekler, gönüllülerimizin desteğiyle 3.200 aileye ulaştırılıyor. Ülke genelinde ise her gün binlerce ihtiyaç sahibi sıcak yemeğe erişiyor," dedi.

Tatlı ayrıca, Kurban Bayramı'na yönelik yürütülen kurban bağışı kampanyasına da değindi. Vatandaşları kurban vekaletlerini Kızılay'a vermeye davet eden Tatlı, bağışlanan kurbanların modern ve hijyenik şartlarda kesildiğini ve bayramın ilk iki gününde etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

"Kesilen kurbanlar sadece bayramda değil, yıl boyunca fayda sağlıyor," diyen Tatlı, etlerin konserve haline getirilerek Kızılay aşevlerinde yıl boyunca sıcak yemek olarak sunulduğunu belirtti.

Orhan Tatlı, hayırsever vatandaşları hem aşevi hizmetlerine gönüllü olarak destek olmaya hem de kurban vekaletlerini Kızılay'a vererek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşma imkanı sağlamaya davet etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Ağrı'da Aşevi ve Kurban Kampanyası - Son Dakika

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