Kızılay\'dan Deprem ve Yangın Destekleri

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ile Manisa'daki orman yangınlarında görev yapan ekip ve vatandaşlara destek sağladı.

Kızılay Manisa İl Merkezi, Şehzadeler, Soma ve Akhisar İlçe Şubelerinin de desteği ile iki ikram aracı, Sındırgı ilçesinde depremzedelere ve sahada görev yapan ekiplere sıcak yemek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıldı.

Manisa'nın Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere de lojistik ve beslenme desteği veren Türk Kızılay ekipleri, yangın bölgelerinde görev yapan personele su, sıcak yemek ve ikram malzemeleri ulaştırdı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Türk Kızılay olarak afetin ve yangının olduğu her noktada milletimizin yanındayız. Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Aynı şekilde yangınlarla mücadele eden ekiplerimize de gıda, içecek ve hijyen malzemesi desteği sağladık. Türk Kızılay, her koşulda dayanışmanın simgesi olmaya devam edecektir." - MANİSA