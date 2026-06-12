Kızılay'dan Gazzeli Renad'a Ödül - Son Dakika
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Kızılay'dan Gazzeli Renad'a Ödül

Kızılay\'dan Gazzeli Renad\'a Ödül
12.06.2026 14:33
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12 yaşındaki Gazzeli Renad Attallah, Kızılay Ödülü ile sesini dünyaya duyurdu, Türkiye'ye teşekkür etti.

Türk Kızılay'ın Filistin Özel Ödülü'ne layık görülen 12 yaşındaki Gazzeli Renad Attallah, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından ağırlandı. Renad Attallah, aldığı ödül sayesinde sesini dünyaya duyurabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Bir devlet yanımızda durdu, onlara çok müteşekkiriz" dedi.

Gazze'de savaş ve kıtlığın gölgesinde yardım kolilerinden çıkan sınırlı malzemelerle hazırladığı yemek tarifleri videolarıyla dünya genelinde dikkat çeken 12 yaşındaki Renad Attallah, Türk Kızılay Genel Merkezi'nde ağırlandı. Türk Kızılay tarafından bu yıl düzenlenen Kızılay Ödülleri kapsamında Filistin Özel Ödülü'ne layık görülen Attallah, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile görüştü. Türkiye'den 2024 senesinde yardım malzemesi göndermeye çalıştıklarını ama bu yardım malzemelerinin birçoğunun bölgeye giremediğini ya da geciktiğini söyleyen Yılmaz, "İçeriye girebilen bir tane malzemeyi bile gördüğünüzde çok mutlu olduğumuz zamanlardı. Bu videoyu gördüğümüz zaman inanılmaz derecede mutlu olduk. Ben birçok Kızılaycının gözlerinin dolduğunu, duygulandığını biliyorum. Ben o zaman Rabbime bir dua ettim. 'Allah'ım, inşallah Gazze'deki savaş bitsin, biz içeriye girelim. Ben de Renad'ı bulayım, kocaman kucaklayayım' dedim. Maalesef 2 sene geçti, biz hala Gazze'ye girebilmiş değiliz. Hala Gazze'ye malzeme girmesi çok ciddi derecede sıkıntılı ama en azından Renad'ı bugün burada görüyor olmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Yeteri kadar yardım edemiyoruz Gazze'ye"

Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'nin çok büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Yılmaz, "O mücadeleyi veren her bir Gazzeli bizim gözümüzde birer kahraman. Çünkü bu kadar yokluğa, bu kadar zulme, hatta açlığa rağmen hala yüzleri gülebiliyor. Hala mücadele edebiliyorlar ve ben inanıyorum ki bütün dünyaya da çok önemli bir ders öğretiyorlar. Biz kesinlikle minnettar olunacak tarafta değiliz. Bütün dünya insanlığı adına söylüyorum, yeteri kadar yardım edemiyoruz Gazze'ye. Elimizden geleni yapıyoruz ama elimizden daha fazlasının gelmesi lazım. O bulgurlu nohudu hemen yarın çıkartıp Gazze'deki her bir çocuğa göndermek isterim ve bunu yapacak gücümüz de var. O engelleme bugün hala içeriye malzemelerin girişini kısıtlıyor. Dolayısıyla Renad'ın verdiği mücadele çok anlamlı. Bu mücadeleyi sadece kendi adına vermiyor. Bu mücadeleyi orada kalan annesi, kardeşleri ve oradaki bütün arkadaşları adına veriyor" açıklamasında bulundu.

"Bir devlet yanımızda durdu"

Türkiye'nin yanlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Renad Attallah ise, "Çok mutluyuz. Bir devlet yanımızda durdu, onlara çok müteşekkiriz. Kolilerin içerisinde bulgurlu nohut vardı, çok güzeldi. Hatta ben yiyeyim diye ailemden saklıyordum" dedi.

Savaştan önce babasını kaybeden Attallah, annesi ve 4 kardeşinin Gazze'de kaldığını belirtti. Hollanda'da bir tanıdığı bulunan Attallah, aile birleşimi başvurusunda bulunması üzerine yalnızca onların gidebildiğini söyledi. Aldığı ödül için teşekkür eden Attallah, bunun kendisi için yeni bir umut ve yeni bir fırsat olduğunu dile getirdi. Attalah, bu sayede sesini dünyaya duyurabildiği için mutlu olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Gazzeli Renad'a Ödül - Son Dakika

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