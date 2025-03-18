Kızılay\'dan Huzurevi Sakinlerine İftar

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kızılay Düzce Şubesi'nin bünyesinde bulunan Kızılay Yaşlı Konukevi'nde kalanlara destek olmak için düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Huzurevinde "Kalbimiz bir, Soframız bir" hisar programı düzenlendi. Programa Kızılay Genel başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz katılım sağladı. Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen Genel Başkan Yılmaz, iftar programı öncesi açıklamalarda bulunarak huzurevi sakinlerine teşekkürlerini iletti. Programda ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, iftar programında katılımcılara müzik şöleni sundu. Programa Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetimi Bölge Müdürü İsmail Hakkı Duru, Kızılay Düzce Başkanı Halil Aydın ve huzurevi sakinleri katıldı. Programda huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE