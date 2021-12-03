Kızılay'dan Kütahya Şubesine ziyaret - Son Dakika

Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı, Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Birimi Yöneticisi Psikolog Semra Aydın Kütahya Kızılay Şubesini ziyaret etti.

Meriç ve Aydın, Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Türk Kızılay Kütahya Kadın Başkanı Semra Tozaraydın ve Türk Kızılay Kütahya Kadın Yönetimi tarafından karşılandı. Kızılay tarafından Kütahya'da hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği ziyaret kapsamında konuklara Kütahya'nın çinisi, porseleni ve termal suları hakkında bilgi verildi.

Şube ziyaretinin ardından heyet, kahvaltı programında bir araya geldi. Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ve Kızılay Kadın Yönetimi, Kızılay gönüllüleri ve davetlilerin katıldığı programda Talha Tekin ve Semra Tozaraydın açılış konuşmasını yaparak programa katılanlara teşekkür ettiler.

"Kızılay gönüllüsü olmanın önemi vurgulandı"

Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, Kızılay gönüllüsü olmanın gerekliliği ve önemi vurgulandı. Programda Kızılay Kadın Yönetimi ve gönüllülerin yıl boyunca yaptığı etkinliklerden oluşan bir slayt gösterisi yapıldı. KSBÜ Dr. Akademisyen Fatma Yaman, Doç. Dr. Sultan Güçlü, Arş. Görevlisi Emel Elem de Kızılay Gönüllüsü olarak iyilik ordusuna katıldılar.

Kızılay destekçilerine teşekkür belgesi

KSBÜ den programa katılan Dr. Akademisyen Fatma Yaman, Doç. Dr. Sultan Güçlü, Öğretim üyesi Ayşegül Unutkan ve Arş. Görevlisi Emel Elem geliştirdikleri projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Kızılay Kadın Koordinasyon Birimi Yöneticisi aynı zamanda psikolog Semra Aydın tarafından gönüllülere ve konuklara, beden dili ve iletişim konulu bir sunum yapıldı. Sunumların ardından programda Kızılay'a yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Tuğba Öztürk, Nilüfer Özkan ve Cemile Deftere teşekkür belgesi takdim edilirken, pandemi nedeniyle programa katılamayan Nesrin Güral, Sema Nacaroğlu, Şule Arslan Ozan, Nilüfer Özkan, Vacide Erbay, Cemile Defter, Fatma Kırçı, Mualla Eskioğlu ve Tuğba Öztürk'ün de belgeleri teslim edilmek üzere hazırlandı.

Huzurevi sakinlerine Kızılay çiçeği

Kızılay heyeti, kahvaltı programının ardından Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz eşliğinde huzurevini ziyaret ettiler. Huzur sakinlerine teslim edilmek üzere çiçekler bırakıldı. Huzurevinde kalanların yaptıkları el emeği projelerinden oluşan sergiyi hayranlıkla gezen heyete Fatma Uz ve Huzurevi Müdürü Güner Yiğit tarafından yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verildi.

Program sonrası katılan tüm davetlilere sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür edildi. Daha sonra Türk Kızılay Kütahya Şubesine geçilerek, gönüllü merkezi gezildi. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Konuklar organizasyondan duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Kütahya'da Türk Kızılay'ın kadın, genç ve gönüllüleri ile birlikte önemli işler yaptıklarını, iyilik konusunda farkındalık oluşturduklarını vurguladılar. - KÜTAHYA