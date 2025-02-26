Kızılay'dan Niğde'de Ücretsiz Kıyafet Desteği - Son Dakika
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Kızılay'dan Niğde'de Ücretsiz Kıyafet Desteği

Kızılay\'dan Niğde\'de Ücretsiz Kıyafet Desteği

Türk Kızılayı Niğde Şubesi, ihtiyaç sahiplerine ve üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet sağlıyor.

26.02.2025 10:22
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Türk Kızılayı Niğde Şubesi, ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencileri için yürüttüğü yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde merkezdeki Kızılay şubesinin alt katında yer alan butikte ihtiyaç sahibi ailelere, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan butikte ise üniversite öğrencilerine kıyafet desteği sunulduğunu belirtti. Gençoğlu, ihtiyaç sahibi aileler ile üniversite öğrencilerinin butiğe gelerek kıyafet yardımlarından yararlanabileceğini ifade ederek, "Şubemizin altındaki butiğimizi ihtiyaç sahiplerine kıyafet giydirme konusunda kullanıyoruz. Aynı zamanda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin içerisinde de üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir butiğimiz var. İhtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere kıyafet yardımında bulunuyoruz. Bir öğrencinin baştan ayağa kıyafetini veriyoruz ve bunu her dönem yapıyoruz. Öğrenciler, kendi fakültelerinin öğrenci işlerine ya da direkt Kızılay'a da başvuru yapabilirler. Mont, kazak, gömlek, pantolon ve ayakkabılar sıfır ve markalı ürünler. Kızılay butiğimize ihtiyaç sahibi bütün öğrencilerimizi ve ailelerimizi bekliyoruz. Tüm yaş gruplarından ihtiyaç sahibi olan herkes gelip kıyafetleri de ücretsiz alabilirler" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Niğde'de Ücretsiz Kıyafet Desteği - Son Dakika

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