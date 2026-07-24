Kızılay'dan Öğrencilere Afet Eğitimi - Son Dakika
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Kızılay'dan Öğrencilere Afet Eğitimi

Kızılay\'dan Öğrencilere Afet Eğitimi
24.07.2026 10:27
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Bayburt'ta Kızılay, yaz kursu öğrencilerine afet öncesi, anı ve sonrası için eğitim verdi.

Türk Kızılay Bayburt Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Merkezinde yaz kurslarına katılan öğrencilere Afetten Korunma Bilinci Eğitimi verildi. Eğitimde, afet öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimde öğrencilere afet öncesi hazırlık, doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında izlenecek güvenli adımlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca bireysel hazırlığın önemi, aile afet planı oluşturulması, acil durum çantasında olması gereken malzemeler ve güvenli toplanma alanları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Uygulamalı anlatımlarla desteklenen eğitimde, afetlerde doğru hareket etmenin can güvenliği açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Program kapsamında öğrencilerle afet anında uygulanacak temel davranışlar da uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: İHA

Kızılay, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Öğrencilere Afet Eğitimi - Son Dakika

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