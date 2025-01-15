Kızılay'dan Öğrencilere Karne Hediyesi - Son Dakika
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Kızılay'dan Öğrencilere Karne Hediyesi

Kızılay\'dan Öğrencilere Karne Hediyesi

Kızılay, Mardin'de dezavantajlı öğrencilere kıyafet dağıttı. 300 öğrenciye destek sağlandı.

15.01.2025 12:16
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Kızılay Mardin'in Artuklu ilçesinde dezavantajlı öğrencilere yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ebulula İlkokulu'nda öğrenim gören 300 öğrenciye, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan'ın katılımıyla karne hediyesi olarak kıyafet dağıtıldı.

Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, organizasyona destek veren İstanbul Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Birol Boz ve ekibine teşekkür etti. Başkan Arı, "Artuklu Kızılay olarak Mardin'deki faaliyetlerimizi her alanda artırarak sürdürüyoruz. Bu hizmeti tüm imkanlarımızla devam ettireceğiz. Mardin'deki iş insanlarımızın da bu anlamlı organizasyonlara katılım sağlamalarını bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu tür organizasyonların diğer okullarda da devam edeceğini belirterek, 'Gücümüz yettikçe her alanda iyilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Öğrencilere Karne Hediyesi - Son Dakika

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