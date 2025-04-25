Kızılay Depremzedelere Beslenme Desteği Sağlıyor

İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin ilk anlarından itibaren beslenme desteği veren Kızılay, bu gece de evlerine girmek istemeyen vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

Gönüllüleri, şubeleri ve çalışanlarıyla İstanbul'daki deprem sonucu evlerine girmek istemeyenler için beslenme hizmeti sağlayan Kızılay, beslenme platformu paydaşları ile birlikte 274 mobil beslenme aracıyla 348 dağıtım noktasında faaliyetlerini yürüttü. Bu gece için de hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, beslenme çalışmalarıyla vatandaşlara desteğini sürdürecek.

Kızılay, saat 17.00 itibarıyla İstanbul genelinde, 695 bin adet sıcak çorba, 578 bin adet beslenme malzemesi, 546 bin adet sıcak ve soğuk içecek, 63 bin adet kumanya, 32 bin 950 adet ekmek dağıttı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay ayrıca 933 bin adet içme suyu ve 14 bin 350 battaniye ulaştırdı.

Kızılay mobil beslenme araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilecekler. - ANKARA