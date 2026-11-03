Kızılay Düzce Şubesi Kızılay Haftası'nda 158. yılını kutladı - Son Dakika
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Kızılay Düzce Şubesi Kızılay Haftası'nda 158. yılını kutladı

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Kızılay Düzce Şubesi Kızılay Haftası\'nda 158. yılını kutladı
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Türk Kızılay Düzce Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen programda 158. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Protokol üyeleri, gönüllüler ve huzurevi sakinlerinin katıldığı etkinlikte resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleri, gönüllüler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi. Etkinlikte resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi. Kızılay Düzce Şubesi'nde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Osman Demir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Faruk Özlü, "İyiliğin ve dayanışmanın simgesi Türk Kızılay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladık. Bu anlamlı organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyor, iyilik yolunda emek veren tüm Kızılay gönüllülerine başarılar diliyorum" dedi.

Program kapsamında Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kızılay'ın dayanışma ve yardımlaşma anlayışının ön plana çıktığı etkinlik, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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