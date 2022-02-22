Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı - Son Dakika
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Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı

22.02.2022 16:54
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşların ve yabancı misafirlerin meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlamaları amacıyla oluşturulan serada muz hasadı gerçekleştirdi.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşların ve yabancı misafirlerin meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlamaları amacıyla oluşturulan serada muz hasadı gerçekleştirdi. Kınık, hasadı yapılan muzların yetimhanelere dağıtılacağını söyledi.

Reyhanlı Belediyesi'nin 2020 yılında katkılarıyla oluşturulan 20 dönümlük çiftlikte düzenlenen hasat şenliğine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve ziraat odaları temsilcileri katıldı. Serada muz hasadı yapan Genel Başkan Kerem Kınık, muz ve çilek seralarından elde edilen ürünlerin bölgedeki yetimhanelere dağıtılacağını söyledi. Kınık, "Serada faydalanıcılarımıza meslek eğitimi verdik. Hem muz yetiştiriciliği hem tarım ve hem de hayvancılığı öğrettik. Kümesimiz ve ahırımız var, Reyhanlı'daki bu çiftliğimizde bin 300 kişi sertifika aldı. Böylece kendi seralarını kurabilecek veya mevcut seralarda ya da çiftliklerde kendi başlarına üretim yapabilecek yetkinliğe geldiler" dedi. Kızılay olarak açtıkları 19 toplum merkezinde bugüne kadar yürüttükleri çok boyutlu programla 1 milyon 900 bin kişinin yararlandığını ifade eden Kınık, "Yaklaşık 300 milyon bütçeyle uygulamış olduğumuz programlarda sosyo-ekonomik güçlendirmeden yaklaşık 110 bin insan faydalandı. 526 bin insan sosyo- ekonomik uyum temelli programlarımıza katıldı. 300 bininin üzerinde bebek çocuk koruma ve gençlik programlarımızdan yararlandı. 700 bini aşkın insan psiko -sosyal rehabilitasyon programlarımızdan faydalandı" diye konuştu.


Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı
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Kızılay, Hatay, Hasat, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Kızılay Genel Başkanı Kınık, Reyhanlı'da muz hasadı yaptı - Son Dakika


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