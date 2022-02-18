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Kızılay Gürpınar Şubesinin üç projesine onay - Son Dakika

Kızılay Gürpınar Şubesinin üç projesine onay

18.02.2022 12:00
Kızılay Gürpınar Şubesinin üç projesine onay

VAN (İHA) – Kızılay'ın Van'ın Gürpınar Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan üç proje onaylandı.

VAN (İHA) – Kızılay'ın Van'ın Gürpınar Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan üç proje onaylandı.

Türk Kızılay Gürpınar Şube Başkanlığı tarafından toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik hazırlanan üç proje, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından onaylandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Gürpınar İlçe Başkanı Celal Atan, projelerin kabul edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Hazırladığımız 'Benim Doğum Günüm, Senin Pastan', 'Benim Köyüm, Benim Sinema Salonum' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' isimli projelerimiz sayesinde uzak köylerimizdeki insanlarımızla aramızda bir köprü kurup, devletimizin merhamet eli olan Kızılay'ı en güzel şekilde tanıtmayı arzu ediyoruz" dedi.

Gürpınar'da uygulanacak olan projelerin finansmanlarının Kızılay Genel Merkezi tarafından karşılanacağını da dile getiren Atan, projelerin hayırlı olması dileklerinde bulundu. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay Gürpınar Şubesinin üç projesine onay - Son Dakika


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