Kızılay'ın 156. kuruluş yılı 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay'ın 156. kuruluş yılı 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutlandı

Kızılay, 156. kuruluş yıl dönümünü 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutladı. Türkiye'nin sembol yapıları, Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası gibi yerler, hilalin kırmızısıyla aydınlatılarak kutlamalara renk kattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, tarihi yapılar ve köprüler kırmızı aydınlatıldı.

12.06.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay 156. kuruluş yıl dönümünü "Aynı Hilalin Altında" temasıyla kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası gibi sembol yapıları da hilalin kırmızısıyla aydınlatılarak kutlamalara renk kattı.

Milletin hafızasında yer edinen Türkiye'nin tarihi ve sembol yapıları, Kızılay kırmızısına büründü. Tarihi yapılardan Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası/ Cumhuriyet Müzesi, köprülerden ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türk Kızılay'ın kuruluş günü olan 11 Haziran gecesinde hilalin kırmızı rengiyle geceyi aydınlattı. Ayrıca Ankara Atakule ve TOBB Kuleleri de kırmızı aydınlatma ve görsellerle katkı sağladı.

Kırmızı aydınlatma etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlendi. Tarihi yapıların kırmızı aydınlatılmasına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde Kazılar Dairesi Başkanlığı, müze yöneticileri ile çalışanları destek olurken, köprüler de ise Karayolları I. Bölge Müdürlüğü kutlamalara ortak oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Göbeklitepe, Türkiye, Kızılay, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'ın 156. kuruluş yılı 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 00:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay'ın 156. kuruluş yılı 'Aynı Hilalin Altında' temasıyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement