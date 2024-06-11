Kızılay Lüleburgaz Şubesi Yeni Yerinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay Lüleburgaz Şubesi Yeni Yerinin Açılışını Gerçekleştirdi

Kızılay Lüleburgaz Şubesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi eski kütüphanesi olan yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi. Tarihi bir öneme sahip olan yapı, uzun süreli bir yenileme sürecinin ardından Kızılay Şubesi olarak hizmet vermeye başladı. Açılışa birçok önemli isim katıldı ve dualar eşliğinde kurdele kesilerek ziyaretçilere yeni şube hakkında bilgi verildi.

11.06.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Lüleburgaz Şubesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi eski kütüphanesi olan yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi bir öneme sahip olan, en başta su sarnıcı ardından Subyen Mektebi sonrasında kütüphane ve son olarak Kızılay'ın kullandığı tarihi yapıda uzun süreli bir yenileme gerçekleşti ve ardından Kızılay Şubesi olması adına gerekli adımlar atıldı.

Kocasinan Fetfane Sokakta yer alan ve restore işlemleri tamamlanan tarihi yapı artık Kızılay Lüleburgaz Şubesi olarak hizmet verecek.

Açılışa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kızılay Eski Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli İl Başkanı Volkan Göç, Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürü Abuzer Sağdıç, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kırımlı, oda ve STK temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, bağışçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesim töreninden önce Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kızılay Eski Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli İl Başkanı Volkan Göç ve Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız konuşmalar gerçekleştirdi.

Dualar eşliğinde kurdele kesilmesinin ardından ziyaretçiler yeni şubeyi gezerek bilgi aldılar. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Sokullu Mehmet Paşa, Lüleburgaz, Kızılay, Kültür, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Lüleburgaz Şubesi Yeni Yerinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:46:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay Lüleburgaz Şubesi Yeni Yerinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement