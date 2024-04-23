Kızılay, Malatya'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Özel Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Kızılay, Malatya'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Özel Etkinlik Düzenledi

Kızılay, Malatya\'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Özel Etkinlik Düzenledi

Malatya Yeşilyurt Kızılay Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde yatan küçük hastalar için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara kırtasiye setleri hediye edildi, palyaçolar eşliğinde oyunlar oynandı ve şarkılar söylendi. Kızılay'ın bu jestiyle hastanede tedavi gören çocukların moral ve mutluluklarına katkıda bulunuldu ve özel bir günleri unutulmaz kılındı.

23.04.2024 12:33
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Malatya Yeşilyurt Kızılay Şubesi, gönüllülerle birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde yatan küçük hastalar için özel bir etkinlik düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara kırtasiye setleri hediye edilerek yüzlerinde gülümsemeler oluşturuldu. Palyaçolar eşliğinde oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve neşe dolu anlar yaşandı. Kızılay'ın bu anlamlı jestiyle, hastanede tedavi gören küçüklerin moral ve mutluluklarına katkıda bulunulduğu gibi, özel bir günleri unutulmaz kılınmış oldu.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube yönetimi hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklarına bir an önce kavuşmasını diledi.

Yeşilyurt Genç Kızılay Başkanı Dilara Şahin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık, onların yüzlerindeki tebessümlere ortak olduk. Miniklerimize hediyeler hazırladık. Gülümsemelerimizle onların yanında yer aldık. Palyaçolarımızla eğlenceli vakit geçirerek, kalplerine neşe serptik. Bu güzel günü, çocuklarımızın mutluluğuyla taçlandırdık ve onların yanında olduğumuzu hissettirdik" dedi.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla neşeli saatler geçirerek hasta yatağındaki her çocukla tek tek ilgilendi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay, Malatya'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Özel Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay, Malatya'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Özel Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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