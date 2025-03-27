Kızılay Uşak'tan 735 Aileye Yardım - Son Dakika
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Kızılay Uşak'tan 735 Aileye Yardım

Kızılay Uşak\'tan 735 Aileye Yardım

Uşak'ta Kızılay, ramazanda 735 aileye 2.2 milyon liralık yardım ulaştırdı; 1202 gıda kolisi dağıttı.

27.03.2025 14:22
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Uşak'ta Türk Kızılay Uşak Şubesi ramazan ayında 735 aileye yardım eli uzattı.

Uşak'ta Türk Kızılay Uşak Şubesi ramazan ayında bağışçıların destekleriyle beraber 735 aileye toplamda 2 milyon 205 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım'ın yaptığı yazılı açıklamada ihtiyaç sahiplerine bin 202 adet gıda kolisi, 876 konserve ve 818 bin liralık market alışveriş çeki verildiği belirterek; "Ramazan ayı boyunca Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara ulaşabilmek için tüm ekibimizle var gücümüzle çalıştık. Bizim bir emanet olarak gördüğümüz bağışçılarımızın desteklerini yerine ulaştırmak için özveriyle çalıştık. Bu mübarek ayda iyiliğe, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ve bir çocuğun kalbine bayram sevinci olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Uşak'tan 735 Aileye Yardım - Son Dakika

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