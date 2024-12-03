Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi.
Kızılcahamam ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi. Kızılcahamam RAM koordinasyonunda Kızılcahamam Spor Salonunda Çağatay İlkokulu, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro Ekibi, Perihan Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu katkılarıyla düzenlenen programda, öğrencileri karma performansı sergilendi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kızılcahamam'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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