Kızılcahamam'da Bayram Hazırlığı: Şebit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılcahamam'da Bayram Hazırlığı: Şebit

Kızılcahamam\'da Bayram Hazırlığı: Şebit
29.05.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcahamam'da Kurban Bayramı için geleneksel yöntemlerle şebit hazırlıkları başladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan şebit için yoğun mesai başladı.

Kurban Bayramı'nda Kızılcahamam ilçesinde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şebit için hazırlıklar hız kazandı. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve özellikle tirit yapımında kullanılan şebit, sac üzerinde pişirilip dinlendirilerek bayram sofraları için vatandaşlara sunuluyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, etlerini şebit ile çeşitli tariflerde kullanarak değerlendiriyor. Kızılcahamam'da aile işletmesinin başında yer alan unlu mamul ustası Süleyman Dere, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şebit yapım sürecini ve kullanışını anlattı.

"Kurban Bayramı'nda hep tirit yaparlar bu yufkayla"

Aile işletmesini yirmi seneyi aşkındır sürdürdüğünü ve unlu mamul ustası olduğunu belirten Süleyman Özdere, "Kurban Bayramı'nda hep tirit yaparlar bu yufkayla. Bazı yerlerde yufka deniyor, bazı yerlerde şebit deniyor. Bizim burada da şebit deniyor. Bunu vatandaşımız kurban yaklaştığı zaman alırlar. Islanmış vaziyette veya kuru vaziyette alırlar. Kuru aldıkları zaman tepsiye döşerler, üzerine et suyunu, eti gezdirirler. Kurban'da bunu afiyetle yerler. Islanmış vaziyette de aynı şekilde tepsinin içine döşeyip, aynı şekilde et suyunu gezdirerek de yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"Müşteri istediği zaman ıslayıp kendisine takdim ediyoruz"

Şebitin yapımını anlatan ve kıvamına değinen Özdere, "Ana maddesi; un, su, tuz. Başka bir şey girmiyor içine. Güzelce hamuru belirli bir kıvamda yoğuruyorsun, glutenini alıyorsun. Yoğurduktan sonra, 150 gram paze halinde pazeliyorsun. Sonra dinlendirmeye bırakıyorsun. Dinlendikten sonra tekrar yine alıyorsun, basıyorsun. Bastıktan sonra 10'arlı, 20'şerli, 30'arlı şekilde koyuyorsun. Aralarına un koyuyorsun yapışmaması için. 15-20 dakika da öyle bekleme süresi oluyor. Hamurun kendini salması lazım. Saldığı zaman hamuru açması daha güzel olur, daha ince olur. Bekleme aşamasını geçtikten sonra oklava yardımıyla açıyoruz. Eskiden köy ocaklarında odun ateşinde pişerdi. Köylerde yapanlar yine var. Bizim burada ocakta, saclarda pişiriyoruz. Pişirdikten sonra üst üste koyuyoruz. Bunu dinlendiriyoruz, havalandırıyoruz. Havalandıktan sonra tekrar üst üste koyuyoruz. Müşteri istediği zaman ıslayıp kendisine takdim ediyoruz. İsterseniz ıslak koyuyorsunuz ya da kuru, o şekilde satıma sunuyoruz" dedi.

Yaklaşık 1 sene dayanıyor

Şebit hamurunun güzel havalandırılıp dinlendirilmesi ile 1 sene kadar dayandığını ifade eden Süleyman Özdere şebitinin ıslatılıp yenilebileceğini dile getirdi. Özdere, hamuru pişirdikten sonra havalandırılmayıp üst üste konulursa küfleneceğini vurguladı ve tek tek havalandırılıp konulması için uyardı.

"İnce gözükse de doyurucudur"

Şebitinin yanında yenilecek yemekleri ifade eden Özdere, "Bunu tiritte de kebapta da ciğerde de yiyen var. Piyaz yapıyorlar, sarıp yiyorlar. Her türlü, her şeyle yenilebiliyor. İnce hamurlardan farkı sağlıklı bir hamur olması. Çünkü hiçbir katkı yok. Mideyi hazmettirir. Yarımını yesen karnın doyar. İnce gözükse de doyurucudur" diye konuştu.

Kızılcahamam'da şebiti yapan yerlerin az olduğunu ve yetişemedikleri için yapılmadığını ifade eden Özdere, aile işletmeleri olarak kendileri yapabildiklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kızılcahamam, Kültür Sanat, Gastronomi, Ekonomi, Kurban, Ankara, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılcahamam'da Bayram Hazırlığı: Şebit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:35
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e Osimhen ayarında golcü
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:48:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılcahamam'da Bayram Hazırlığı: Şebit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.