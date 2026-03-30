Cihan Alptekin 54. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

30.03.2026 17:41  Güncelleme: 18:11
Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Kızıldere'de 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin, 54'üncü ölüm yıl dönümünde Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Anma törenine Alptekin'in yakınlarının yanı sıra SOL Parti, EMEP, ESP, DEM Parti temsilcileri, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Proleter Devrimci Duruş (PDD), İHD ve Halkevleri temsilcileri katıldı.

Yoğun yağmur altında gerçekleşen anma töreni "devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu" ile başladı. Anmada "Mahir, Hüseyin, Ulaş; kurtuluşa kadar savaş", "Kızıldere son değil, savaş sürüyor", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

Cihan Alptekin'in köylüsü SOL Parti Ardeşen İlçe Başkanı Mehmet Altay anma törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Devrimci dayanışmanın tarihini kanlarıyla yazanlara saygı için, emperyalizmden, yerli işbirlikçilerinden hesap sormak için, ülkenin aydınlık geleceğini idam sehpalarında katledenlere karşı Kızıldere'de katledilen Cihan Alptekin'in mezarı başındayız. Bundan 54 yıl önce, 30 Mart 1972'de Tokat Niksar ilçesi Kızıldere Köyü'nde, ABD emperyalizminin Türkiye'deki işbirlikçileri ve karanlık güçler tarafından yapılan katliam sonucu 10 yurtsever, 10 devrimci katledilmiştir. Türkiye devrimci mücadelesinin dönüm noktalarından olan Kızıldere katliamı Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idamlarını engellemek amacıyla yapılan bir eylem olması nedeniyle mücadele tarihimizde dayanışmanın en önemlilerindendir. Türkiye halklarının özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde yaşamlarını feda etmek konusunda tereddüt etmeyen Mahir Çayan, Cihan Altekin, Ömer Ayna, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sebahattin Kurt, Saffet Alt, Huday Arıkan, Sinan Kazım Özüdoğru; onlar faşizme karşı direnişin sembolleri olarak özgürlük ve eşitlik mücadelemizde bize yol göstermeye devam edeceklerdir. O günden bugüne değişmeyen şeyler var. Mahirlerin anısı, Denizlerin anısı, Sinanların anısı… Bu anılar hiç bitmedi, bitmiyor. Onları yan yana olmayan insanlar hala görüp önder kabul etmeye devam ediyorlar. Onların peşinde olduğu hayal çok gerçek bir hayaldi."

Tören, diğer bazı konuşmaların ardından tamamlandı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Ünlü rapçi Blok3’ün sevgili kriterleri tartışma yarattı Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı
Trump’ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
Vincenzo Montella’ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma
Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü

17:52
CHP’de Özkan Yalım’ın üyeliği askıya alındı
CHP'de Özkan Yalım'ın üyeliği askıya alındı
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
