Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi sahilinde meydana gelen olayda Murat Akbaş, kızı Tuğçenur Akbaş (12) ile birlikte serinlemek için Karadeniz 'e girdi. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında boğulma tehlikesi geçiren Tuğçenur Akbaş'ın yardımına koşan babası Murat Akbaş suda kayboldu. Sudan çıkarıldıktan sonra kalbinin durduğu tespit edilen Murat Akbaş'a ilk müdahalesi olay yerinde piknik yapan hemşire Hayriye Tanrıvermiş yaptı. Hemşirenin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Murat Akbaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğçenur Akbaş ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Murat Akbaş, Karadeniz, Çatalçam, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kızını kurtarmak isterken boğulan babaya veda - Son Dakika

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