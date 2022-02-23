Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi - Son Dakika
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Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi

23.02.2022 12:39
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ve 4 gün süren 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Gençler Kız-Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ve 4 gün süren 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Gençler Kız-Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları sona erdi.

Okullararası Gençler Kız - Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları kapsamında 17 - 20 Şubat tarihleri arasında kız takımların müsabakalarında Gaziantep, Siirt, Van, Kayseri, Şanlıurfa, Erzincan, Diyarbakır ve Malatya illerinden, erkek takımların müsabakalarında ise Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Iğdır, Elazığ, Muş, Mardin ve Bursa illerinden toplam 16 takım 350 sporcu katıldı.

Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahası ve Sümerevler Futbol Sahasında oynanan final maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman'da düzenlenen her büyük organizasyonda sporcu, antrenör ve hakemin yanı sıra misafirlerin de ilimize geldiğini düşünecek olursak, bizler sadece spor konusunda değil aynı zamanda turizm konusunda da kentin tanıtımına katkı sağlıyoruz.

Spor altyapısı her geçen gün yeni tesislerle güçlenen ve sporcu sayısı artan bir kent olarak bölgede fark oluşturan illerin başında yer alıyoruz. Bu potansiyel sayesinde büyük organizasyonlarda ilimizi tercih eden tüm federasyonlarımıza gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederim. Bu hafta futbolda farklı illerden yüzlerce sporcu ve idareciyi ilimizde misafir ettik. Centilmenlik ruhu içerisinde müsabakalara katılarak şampiyonluk elde eden takımlarımızı ve sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İlimizde kupa alan takımlarımız 9-13 Mart tarihleri arasında Rize de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacaklardır. Ben şimdiden onlara büyük şampiyonada başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kızlar kategorisinde birinci olan Diyarbakır Spor Lisesi ve Kayseri Kocasinan Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, erkek kategorisinde ise birinci olan Bursa İnegöl Spor Lisesi ve İstanbul Koca Yusuf Anadolu Lisesi oldu.

Kazanan takımlara madalyaları ve katılım belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi. - ADIYAMAN

Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi

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Diyarbakır, Adıyaman, gençlik, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi - Son Dakika


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