KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Başkanı ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan\'ın Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Başkanı ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu Atillahan Kurt ve Başkent Plarformu Başkanı Hasan Salih Kurt'u kabul etti. Görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türk dünyasının birçok mensubuyla, ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarını değerlendirildi.

24.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu Atillahan Kurt ve Başkent Plarformu Başkanı Hasan Salih Kurt'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Başkent Plarformu Başkanı Hasan Salih Kurt ve beraberindeki heyetleri kabul etti.

Görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türk dünyasının birçok mensubuyla, ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarını değerlendirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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