KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti Anıtkabir ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi idari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temaslarda bulunmak amacıyla Ankara'ya giden Cumhuriyet Meclisi idari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Ahmet Savasan, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan'dan oluşan heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının da bulunduğu mozeleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti ve Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı ve üyeleri olarak huzurunuzda bulunmanın gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Türk gençliğine verdiğiniz değer, onlara duyduğunuz derin güvenin nişanesi olarak bugün buradayız. İlkeleriniz ve engin dünya görüşünüz ile kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de bölünmez bir bütün olarak el ele ve gönül gönüle mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve askeri yönden güçlü olması, dünyada söz sahibi olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri açısından da hayati öneme sahiptir. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bizlere bir kez daha göstermektedir ki kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası sadece Türkiye için değil bizler ve bölgemiz açısından da belirleyici öneme haizdir. Türk Ulusu için ortaya koyduğunuz görüşler, değerli şahsınızdan aldığımız şevk ve ilhamla 'Yurtta sulh Cihanda Sulh' şiarıyla gösterdiğiniz doğrultuda ilerlemeye devam etmekteyiz. Bugün bizlere düşen görev, düşünceleriniz ve rehberliğinizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daima daha ileri noktalara taşımak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti iş birliği ve dayanışması için çalışmaktır. Üstlenmiş olduğumuz hangi görev olursa olsun, ülkemiz, vatanımız ve bayrağımız için her zaman çok çalışacağımıza dair sizin manevi huzurunuzda söz veriyorum. Zatıalinizin huzurunda istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Heyetin gün içerisinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile görüşmeler yapması ve bir takım temaslarda bulunması bekleniyor. - ANKARA