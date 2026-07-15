KKTC'de 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Boğaz Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla resmi anma töreni düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Yıl dönümü kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen anma programlarının bir adresi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Boğaz Şehitliği'nde resmi anma töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Duanın ardından protokol üyeleri, Boğaz Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

"15 Temmuz'da zafer de irade de milletin oldu"

Törende açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başçeri, "15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye karşı Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, halkın gücünün üstünde hiçbir gücü tanımadığını her fırsatta ifade eden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün mücadelesiyle akamete uğratılmıştır" dedi.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Başçeri, "Milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milletimizin demokratik kazanımlarını muhafaza etmek için verdiği mücadelenin bilinmesi ve toplumsal hafızanın diri tutulması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

10. yıl kapsamında panel, sergi ve belgesel gösterimi gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Başçeri, şehit Murat İnci'nin ailesini KKTC'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Sizler baş tacımızsınız. Babanız bir kahraman. Onunla ne kadar gurur duysanız yeridir" diye konuştu.

"Türkiye kararlı bir aktör olarak istikbale emin adımlarla yürümektedir"

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Başçeri, "Bugün Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde etkin, sorumluluk sahibi ve kararlı bir aktör olarak istikbale emin adımlarla yürümektedir. Bunu önlemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Başçeri, "15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milletçe bir kez daha haykırıyoruz; irade de zafer de bizimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Törene çok sayıda isim katıldı

Törene Erhürman ve Başçeri'nin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve milletvekilleri ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, KKTC AK Parti Temsilcisi Emre Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC Temsilcisi Fadıl Şanverdi ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören, şehitliğin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi. - LEFKOŞA