KKTC'de Fiber Protokolü Protesto Edildi
KKTC'de Fiber Protokolü Protesto Edildi

KKTC\'de Fiber Protokolü Protesto Edildi
23.02.2026 15:08
KKTC\'de Fiber Protokolü Protesto Edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlar, Türkiye ile imzalanan fiber optik altyapı protokolünü protesto etmek için Cumhuriyet Meclisi önünde toplandı. Muhalefet ve sendikalar, protokolün onaylanmaması için eylem yapıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çok sayıda kişi, Türkiye ile imzalanan "Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Hizmetlerinin Hanelere ve İşletmelere Ulaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü protesto etmek için Cumhuriyet Meclisi önünde toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan "Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Hizmetlerinin Hanelere ve İşletmelere Ulaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" muhalefetten, sendikalardan ve bazı sivil toplum kuruluşlarından tepki görüyor. Tartışmalı protokolün bugün genel kurul gündemine getirileceği KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Meclis girişine demir barikat kuruldu. Birçok sendika ve sivil toplum örgütü temsilcisi, protokolün Meclis'teki Genel Kurul'da onaylanmaması talebiyle barikat önünde toplandı. Muhalefet partilerinin milletvekillerinin de destek verdiği kalabalık, protokol iptal edilinceye kadar protestolarını sürdüreceklerini ifade etti.

Meclis'teki grev ertelendi

KKTC Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet Meclisi'nde faaliyet gösteren birimlerde fiber optik protokolüne karşı başlatılan grevi "elzem hizmet" gerekçesiyle erteleme kararı aldı. Bugün KKTC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde başlatılan grevin, hizmetlerin aksamaması amacıyla bugünden itibaren 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Grev dalgası okullara sıçradı

Greve giden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) sendikalarının yanı sıra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da 2 okulda grev kararı alarak, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası'na (Tel-Sen) destek açıklaması yaptı. Ayrıca Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün 14.00 ile 15.30 saatleri arasında tüm okullarda greve gidileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında KKTC'nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin protokol, temmuz ayında imzalanmıştı. Projeyle birlikte KKTC'deki kullanıcıların yüksek hızlı fiber internetle buluşması sağlanacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KKTC'de Fiber Protokolü Protesto Edildi

SON DAKİKA: KKTC'de Fiber Protokolü Protesto Edildi - Son Dakika
