Edremit’te 1 Eylül etkinlikleri Kıbrıs’taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Edremit’te 1 Eylül etkinlikleri Kıbrıs’taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

Edremit’te 1 Eylül etkinlikleri Kıbrıs’taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi
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KKTC'deki deniz kazasında hayatını kaybedenler nedeniyle Edremit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Altınoluk'ta planlanan Barış Yürüyüşü ve Ali Altay konserini iptal etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen deniz kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle, Edremit Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenmesi planlanan Barış Yürüyüşü ve Ali Altay Konseri iptal edildi.

Edremit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen deniz kazası nedeniyle Barış Yürüyüşü ile sanatçı Ali Altay'ın sahne alacağı konser programının iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit’te 1 Eylül etkinlikleri Kıbrıs’taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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