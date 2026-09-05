KKTC'deki gemi kazasında ölen Eskişehirli Elmas Demir gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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KKTC'deki gemi kazasında ölen Eskişehirli Elmas Demir gözyaşlarıyla uğurlandı

KKTC\'deki gemi kazasında ölen Eskişehirli Elmas Demir gözyaşlarıyla uğurlandı
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Eskişehirli Elmas Demir (58), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in cenazesi, sevenleri ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı'nın katılımıyla İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden kişilerden birisi olan Eskişehirli Elmas Demir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuş, kazada 12 kişi hayatını kaybederken 241 yolcu kurtarılmış, 16 kişi kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp olarak aranan Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'in (58) cenazesine ulaşılmıştı. Demir için bugün öğle namazını müteakip Eskişehir'deki İlahiyat Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye, Demir'in çok sayıda seveni ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak katılım sağladı. Demir'in ailesi ve yakınları, tabutu başında gözyaşları döktü.

Elmas Demir'in cenazesi, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC'deki gemi kazasında ölen Eskişehirli Elmas Demir gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'deki gemi kazasında ölen Eskişehirli Elmas Demir gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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